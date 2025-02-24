Kızıl Goncalar Dizisinde Sürpriz Gelişme

ÖZCAN DENİZ’İN HASTALIGI VE DİZİDEKİ DURUMU

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi yetenekli isimleri bir araya getiren Kızıl Goncalar dizisinde seyircinin ilgisi giderek artıyor. Kızıl Goncalar yeni bölümleri NOW ekranlarında izleyiciyle buluşurken, dikkat çeken bazı sahnelerle heyecan yaratıyor. Dizinin iddialı yapısında sürpriz bir gelişme yaşandı.

DİZİSEVERLERİN ENDİŞELERİ

Kızıl Goncalar dizisinde Levent Alkanlı karakterini canlandıran Özcan Deniz’in durumu herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. Uzun bir süre ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde kalan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, dizi setinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Dizinin takipçileri, Özcan Deniz’in dizi setine geri dönüp dönemeyeceğini büyük bir merakla bekliyor.