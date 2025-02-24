Gündem

Kızıl Goncalar Dizisinde Sürpriz Gelişme

kizil-goncalar-dizisinde-surpriz-gelisme

ÖZCAN DENİZ’İN HASTALIGI VE DİZİDEKİ DURUMU

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi yetenekli isimleri bir araya getiren Kızıl Goncalar dizisinde seyircinin ilgisi giderek artıyor. Kızıl Goncalar yeni bölümleri NOW ekranlarında izleyiciyle buluşurken, dikkat çeken bazı sahnelerle heyecan yaratıyor. Dizinin iddialı yapısında sürpriz bir gelişme yaşandı.

DİZİSEVERLERİN ENDİŞELERİ

Kızıl Goncalar dizisinde Levent Alkanlı karakterini canlandıran Özcan Deniz’in durumu herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. Uzun bir süre ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde kalan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, dizi setinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Dizinin takipçileri, Özcan Deniz’in dizi setine geri dönüp dönemeyeceğini büyük bir merakla bekliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Otomobilde Çıkan Yangın Korkuttu

Nevşehir'de bir otoparkta yangın çıkan otomobil, cep telefonuyla kaydedildi. Olay anı görüntülendi.
Gündem

Bursa’da Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.