Kızıl Goncalar Yeni Bölüm İptal Edildi

KIZIL GONCALAR’IN YENİ SEZONU

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun bulunduğu Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon boyunca büyük bir ilgiyle izlenmişti. Ancak, dizinin yeni sezona bomba gibi düşmesine rağmen 7 Nisan pazartesi akşamı yayınlanmayacak. İzleyicilerin merak ettiği, Kızıl Goncalar’ın reklam geliri hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

DRAMALİ HİKAYE VE KARAKTERLER

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesi verirken, Cüneyd tamamen gözünü karartıyor. Zeynep ve Mira ise ailelerinin yok olma korkusuyla baş etmeye çalışıyor. Cüneyd’in Selim’i intikam ateşiyle peşine düşmesi, Zeynep’in onu durdurma çabalarına rağmen devam ediyor. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi olayların perde arkasını anlamaya çalışıyor. Meryem’in vurulmasıyla hanımlar kenetlenirken, yaşananlar herkesi korkutmuş durumda.

MERYEM’İN DURUMU VE TEHLİKELİ ADIM

Meryem’in durumu kötüleşirken, Mira annesinin kalp nakline ihtiyaç duyduğunu öğrenir ve kurtuluşu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, Cüneyd gibi onu da kontrol altına almak zorundadır. Cüneyd, Mahmut’un adamı Erhan’ı bulmaya çalışırken, Sadi’nin çabalarına rağmen geri adım atmaz. Selim’in yerini bulmak için daha fazla bilgiye ihtiyacı vardır. Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır.

DİZİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Meryem’in durumu kritik bir aşamaya gelince, Levent’in karşısına acımasız bir seçenek çıkar. Levent, kendisinin ve yakınlarının doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek veya kadere teslim olmak arasında seçim yapmak zorundadır. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, “Bu formatta bir dizi için yeterli bir sayı… Büyük ihtimalle sezon sonunda final yaparız” diyerek hedeflenen bölüm sayısını açıkladı. Ancak dizinin kesin final tarihi henüz netleşmiş değil.

DİZİNİN GELECEĞİ

Kızıl Goncalar, izleyiciyle buluştuğu günden itibaren büyük bir ilgi gördü. İzleyiciler, dizinin yayınlanan bölüm sayısını ve belirlenen hedef bölümü merak ediyor. Eğer planlandığı gibi ilerlerse, dizi 50. bölümle izleyicisine veda edecek. Gelişmeleri takip etmek için dizinin resmi açıklamalarını beklemek gerekiyor.