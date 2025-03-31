Kızıl Goncalar Yeni Bölümü Yayınlanmayacak Mı?

DİZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kızıl Goncalar 44. bölümü canlı izlemek için sabırsızlanan takipçiler, dizinin detaylarıyla ilgili çeşitli sorular soruyor. OGM Pictures yapımı olan Kızıl Goncalar, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanmış bir dram dizisi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken, senaryo Gülizar Irmak tarafından yazılıyor. Dizi, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın içinde yer alan Meryem’in (Özgü Namal) yaşamlarının kesişmesine odaklanıyor. İnanç ve fikir ayrılıklarına rağmen “evlat” konusu üzerinden anneliğin ve babalığın birleştirici gücüne vurgu yapılıyor.

İLERLEYİŞTEKİ GERİLİM DİNAMİĞİ

Cüneyd’in, Meryem’i post vazifesine uygun görmesi tarikat içinde büyük huzursuzluk yaratırken, bu durum Meclis-i Meşayih üzerinde de tartışmalara neden oluyor. Sadi Hüdayi, Meryem’in mürşid olmasına karşı çıkarak onun güvenini sarsıyor. Meryem, hem ailesini hem de kendi tarikatını koruma çabası içindeyken, Mira’nın geleceği konusunda kaygıları derinleşiyor. Zeynep ise annesinin mürşide olmasının kadınlara güç kazandıracağını savunuyor.

ÇATIŞMA VE GÖLGELERİ

Sadi Hüdayi, Cüneyd’in planlarını delilik olarak adlandırırken, bu durum Cüneyd’in akıl sağlığını sorgulatıyor ve tehditler artıyor. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi sıkıştırırken, Levent de eşini ve ailesini ateşe atan Cüneyd’e kırgınlık besliyor. Meryem, Cüneyd ve amcası arasındaki çatışmayı bitirme çabasında, etrafındaki karışıklıklara rağmen, başka şeyler düşünmüyor. Nihayet, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd ile büyük bir yüzleşme teklifi, ikiliyi karşı karşıya getiriyor. Meryem, suyun durulmasına yönelik bir adım atsa da, Cüneyd’in aldığı karar, onu zor bir duruma sokuyor.

YAYIN PROGRAMI VE DEVAM EDİŞ

Ramazan Bayramı süresince birçok dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Kızıl Goncalar dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. 31 Mart 2025 tarihli Now TV yayın akışında, saat 20.00’de dizinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaşması, dizinin gücünü artıran bir faktör. Özgü Namal ve Özcan Deniz’e; Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak gibi birçok başarılı oyuncu eşlik ediyor.