Kızılay, Anneler Gününde Ziyarette Bulundu

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Anneler Günü çerçevesinde Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yatan çocuklar ve annelerini ziyaret ediyor.

HEDİYELER VE ZİYARET

Yapılan ziyarette, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde tedavi gören çocuklar ve anneleri unutulmayarak, Temizsoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri tarafından anne ve çocuklara hediyeler veriliyor. Ayrıca, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu’nun da Kızılay heyetini ziyarette karşıladığı belirtiliyor.