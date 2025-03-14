Kızılay Aşevi, Ramazan Yardımlarını Arttırıyor

RAMAZAN KAMPANYASI VE AŞEVİ HİZMETLERİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ülke genelinde 46 aşevi bulunduğunu belirtiyor ve “Bu iftarlıklar paketleniyor ve çoğu zaman aslında gönüllülerimiz eliyle insanların evlerine teslim ediliyor” diyor. Kızılay, “Bu Ramazan’da Kalbimiz Bir Soframız Bir” sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında 45 aşevi ile 150’den fazla mobil ikram aracı ile hizmet sunuyor. Yılmaz, Ramazan döneminde destek sağladıkları Ulucanlar Doktor Cevat Naki Akkerman Aşevi’ni ziyaret etti.

AŞEVİ FAALİYETLERİ VE DESTEK

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayında birçok alandaki faaliyetlerin arttığını ifade ederek, “Türkiye’nin dört bir tarafında 46 tane aşevimiz oldu. Bu iftarlıklar paketleniyor ve çoğu zaman gönüllülerimiz eliyle insanların evlerine teslim ediliyor. Teslim edilen evlerin birçoğu kendileri yemek yapabilecek durumda olmayan, tek başına yaşayan büyüklerimiz ya da engeli olan ailelerimiz” dedi. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde de iftar sofrası kurduklarını aktaran Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz aşevi belki en eski aşevimiz diyebileceğimiz, bizim için çok farklı bir yeri olan aşevi. Bu aşevini biz korumaya, hizmette tutmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim için aynı zamanda 106 yıllık bir emanet burası” şeklinde konuştu.

GÜNDE 5 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITIMI

Yılmaz, aşevinde yapılan yemekler ve dağıtımlar hakkında da bilgi vererek, “Her gün ortalama 5 bin kişilik yemek dağıtımı yapılıyor burada. Bunların 2 bin tanesi Ankara’nın 7 farklı noktasından dağıtılıyor. Normal zamanlarda 7/24 diyelim. 365 gün bu faaliyetleni devam ettirerek günlük ortalama 60 bin kişiye bu hizmeti vermeye her daim devam ediyorlar” dedi. Aşevinin, afet durumlarında hızlı bir şekilde kapasitelerini artırarak ortalama 1 milyon kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz aşevi de afet döneminde 10 bin kişiye kadar kapasitesini arttırabiliyor. Yine 15 bin kişiye çorba verebilen hale gelebiliyor” diye belirtti.