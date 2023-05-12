Kızılay Başkanı istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Seçime iki gün kala Ankara’da tansiyon yükselirken, Kızılay Başkanı Kerem Kınık da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kan ve çadır satma tartışmalarının odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala istifa etti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay’ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık yapılacak genel kurulda aday olmayacak.

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay’ın çadır satması hakkında “Bu konu beni de ciddi üzmüştür” demişti.