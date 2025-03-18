Kızılay Başkanı Yılmaz Düzce İftarına Katıldı

KIZILAY’DAN ANLAMLI İFTAR PROGRAMI

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Kızılay Düzce Şubesi’nin bünyesindeki Kızılay Yaşlı Konukevi’nde kalanlara destek olmak amacıyla düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. Kaynaşlı’da gerçekleşen “Kalbimiz bir, Soframız bir” temalı programa Yılmaz da katılım sağladı.

Huzurevi sakinleriyle bire bir ilgilenen Genel Başkan Yılmaz, iftar programı öncesi gerçekleştirdiği açıklamalarda, huzurevi sakinlerine olan teşekkürlerini iletti. Programda ayrıca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, katılımcılara müzik şöleni sundu. Programa Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetimi Bölge Müdürü İsmail Hakkı Duru, Kızılay Düzce Başkanı Halil Aydın ve huzurevi sakinleri de katıldı. Program, huzurevi sakinleri için unutulmaz anlar yaşattı.