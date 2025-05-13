Kızılay Butik Yalova’da Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Türk Kızılay’ın Yalova’daki 203. ücretsiz giyim mağazası olan Kızılay Butik, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bahçelievler Mahallesi Yalova Uluğbey Sokak’ta yer alan bu yeni şube, ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyaçlarını bedelsiz bir biçimde karşılamayı amaçlıyor. Tören sırasında söz alan Vali Hülya Kaya, daha önce benzer bir projeyi yürüttüklerini belirterek, açılışı yapılan mağazanın Türk Kızılay’ı tarafından yönetileceğini ifade etti.

MADDİ DESTEK ÇAĞRISI

Giyim yardımlarında bulunmak için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Kaya, “Bütün yardımları, bağışları buraya yönlendireceğiz. Özellikle hanımefendilerin evde giymediği, kullanmadığı giysileri Kızılay’daki kıyafet bankasına iletelim.” şeklinde bir çağrı yaptı. Ayrıca, yaklaşan bayram öncesinde çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Kaya, Türk Kızılay’ının bir aşevi kurma planını da aktardı ve bu hizmetin kente yakışır bir şekilde olması için gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

KIZILAY BUTİK HİZMETLERİ

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Kızılay Butik’te kadın, erkek, çocuk ve bebek giyim kıyafetleri ile ayakkabıların bulunduğunu ve bu malzemelerin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine sunulacağını açıkladı. Saygılı, “203. Kızılay Butik’imiz bayram öncesi kıymetli Yalovalıların hizmetine açılmış olacak.” diyerek, bağışçıların destekleriyle mağazadan yararlanacak olanların bayramlıklarını almaları için düzenli bir sistemin kurulacağını belirtti.

Vali Kaya ve protokol üyeleri, açılışın ardından mağazayı gezerek ürünler ve verilecek hizmet hakkında bilgi aldı. Kızılay’ın bu yeni adımı, Yalova’da topluma önemli bir destek sunmayı amaçlıyor.