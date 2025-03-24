Kızılay’da İmamoğlu Destek Protestosunda Gerginlik Yaşandı

ANKARA’DA GERGİN PROTESTOLAR

Ankara’nın Kızılay bölgesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla düzenlenen protestolar sırasında gerilim dolu anlar yaşandı. Eylemlere katılan bir gösterici, elinde taşıdığı pankartla yürürken, kendisine müdahale eden polise tepki gösterdi.

POLİSE TEKİL YANIT

Gösterici, polise “Mal mısın?” diye seslenerek sert bir tepki gösterirken, polis memuru da bu çıkışa karşılık vererek yanıtladı. Yaşanan bu sözlü tartışmanın ardından, güvenlik güçleri, göstericinin gözaltına alınmasına karar verdi.