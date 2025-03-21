Haberler

Kızılay’dan Acıpayam’da Ramazan Desteği

RAMAZAN KOLİLERİYLE YÜZLER GÜLDÜRÜLDÜ

Denizli Kızılay İl Başkanlığı, Acıpayam ilçesinin kırsal alanlarında yaşayan vatandaşlara Ramazan kolileriyle yardım ulaştırarak onların yüzlerini güldürdü. Dağlık bölgelerdeki mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay gönüllüleri tarafından hayırseverlerden temin edilen erzaklar teslim edildi.

KIZILAY’DAN RAMAZAN MESAJI

Kızılay Denizli İl Başkanı Pınar Gökçe, “Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, hayırseverlerimizin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyoruz. Acıpayam İlçemizdeki Dalaman, Köyceğiz sınır köylerimizdeki dağ evlerinde kalan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ramazan aylarını kutladık, ihtiyaçlarını, hal hatırlarını sorduk. Kızılay olarak Ramazan ayı boyunca yardımlarımız devam etmektedir. Kızılay’ı, hilali görünce yaşadıkları mutluluk bizleri daha çok heyecanlandırıyor. Hayırseverlerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Kızılay ile paylaştıkça mutluluklar büyümeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Heathrow Yakınındaki Yangın Uçuşları İptal Ettirdi

Heathrow Havalimanı çevresindeki elektrik trafo merkezinde çıkan yangın, tüm uçuşları iptal etti. 1300'den fazla uçuşun etkilendiği olayın sebebi araştırılıyor.
Haberler

Hande Erçel Marie Claire Kapak Çekiminde

Hande Erçel, İspanya tatilinin ardından Marie Claire dergisi için çekim yaptı. Cesur kıyafeti ve değişimi hayranlarını şaşırttı; bazıları ise fotoşop nedeniyle tanıyamadıklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.