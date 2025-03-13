Kızılay’dan Anne Eliyle İftar Yemeği

KADINLARIN ŞEFKATİYLE İFTAR NOKTASI

Türk Kızılay’ının kadınları, Türkiye’nin farklı şehirlerinden okumak için gelen 40 öğrenciye Sakarya’da hazırladıkları anne şefkatiyle yemeklerle iftar sofrası kurdu. Kızılay Sakarya Kadın Kolları, üniversite öğrencilerine yönelik “Anne Eli İftarı” düzenledi. Kızılay Sakarya Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu organizasyona farklı illerden gelen öğrenciler katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte öğrenciler, sıcak yemeklerin tadını çıkararak oruçlarını açtı.

SAMİMİ BİR YEMEK TECRÜBESİ

İftar yemeği sonrası açıklama yapan Kızılay Sakarya Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz, “Bu akşam burada Sakarya’ya okumak için Türkiye’nin Malatya, Gaziantep, Bilecik ve Şanlıurfa gibi birçok ilinden gelen öğrencilerimiz var. Biz anne sevgisiyle bu akşam onlara iftar yemeği hazırladık. Her şeyden önce hepimiz bir anneyiz. Anne duygusuyla o yemekleri hazırlamak ve bu çocuklara yemekleri sunmak bizim için çok büyük bir onur” dedi.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

İftar yemeğine katılan Sakarya Üniversitesi öğrencisi Kübra Kukul, “Ramazan ayında hep beraber bu kadar güzel bir sofrada oturup bu güzel yemekleri yemek çok güzel bir duygu. Uzun zamandır aile yemeği yememiştik. Ablalarımızın yaptığı sıcak yemekleri yemek çok güzel bir duygu. Yemekleri hazırlayıp bizi burada ağırlayan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

YALNIZ DEĞİLİZ

Kızılay Sakarya Kadın Kolları Gönüllüsü Nilüfer Pekşen ise, öğrencilerin bu özel etkinlikte kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirtti. “Biz bu akşam Sakarya ve Türkiye dışından gelen öğrencileri misafir etmek istedik. Anne yemeklerini tatsınlar istedik. Evlerinden uzakta olsalar da anne sıcaklığını hissetsinler. Kızılay’da bulunmaktan çok gururluyum. İyiliğin sürekliliği olduğuna inanıyorum. Yardıma ihtiyacı olan herkese dokunmaktan dolayı çok mutluyum. Öğrencilerimiz bu gece bizi yalnız bırakmadılar. Farklı programlar hazırlıyoruz. İnsanlarımızla bir araya gelip iyiliği paylaşmak istiyoruz. Öğrencilerimizin bu programa gelmelerinden dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.