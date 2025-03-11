Kızılay’dan Ramazan Boyunca Uzatılmış Bağış Saatleri

Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca oruç tutan bireylerin kan bağışını yapamaması sebebiyle kan bağışı saatlerini iftardan sonrasına uzattı. Bu uygulama ile Ramazan boyunca kan bağışı saatleri, iftar sonrası gece 02.00’a kadar devam edecek. Oruç tutan vatandaşlar, iftar sonrasında Türkiye genelindeki kan bağışı noktalarına giderek kan verebilecekler. İstanbul Fatih’teki Çapa Kan Bağışı Merkezi’nde iftardan sonra kan vermek isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşıldığı gözlemlendi.

ÇAPA KAN BAĞIŞI MERKEZİ’NDE YOĞUN İLGİ

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Avrupa Bölge Kan Merkezi’nden Dr. Burak Kızanlık, “İçinde bulunduğumuz yer Türkiye’nin en eski iki kan bağışı merkezinden biri olan Çapa Kan Bağışı Merkezi ve 1957 yılından beri İstanbulluların hizmetinde. Vatandaşlarımız ihtiyaç sahibi olan hastalara kan bağışında bulunuyorlar” diyerek, Ramazan ayının mübarek bir zaman dilimi olduğu için iftar sonrası kan bağışlarını kabul ettiklerini belirtti. Ayrıca, “Normal günlere göre saatlerimizi uzatmış bulunmaktayız. Oruçlu iken kan bağışında bulunamayan vatandaşlarımızı düşünerek iftar sonrası gece saat 02.00’a kadar kan bağışlarını kabul ediyoruz” dedi.

KAN BAĞIŞI UYGULAMALARI VE İYİ GİDEN YOĞUNLUK

Dr. Kızanlık, sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye’deki güncel kan bağışı saatlerini ve noktalarını takip etmenin mümkün olduğunu ifade ederek, halkı bilgilendirdi. “İnternet sitemizden ya da cep telefonlarınıza indirebileceğiniz kan bağışı uygulamasından güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Yoğunluk şu anda gayet iyi. İftar sonrası vatandaşlarımız teveccüh gösteriyorlar. Yoğun bir şekilde kan bağışına devam ediyorlar” şeklinde konuştu. Ramazan ayının sonuna kadar bu durumun böyle devam etmesini umduğunu belirtti.