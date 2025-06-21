Kızılay, Doluharman Köy Okulunu Ziyaret Etti

HEDEFLENEN ETKİNLİKLER

Türk Kızılay Siirt Şubesi, Doluharman köyündeki okul öğrencilerine ulaşarak çeşitli hediyeler dağıttı. Kızılay’ın gönüllüleri, köyde etkinlikler düzenlemek amacıyla bir araya gelerek çocuklarla birçok faaliyet gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin amacı, öğrencilere Kızılay’ı tanıtmak ve onlara keyifli zaman geçirterek destek olmaktır.

ÇOCUKLARLA KEYİFLİ ANLAR

Köy okuluna giden gönüllüler, çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayıp onlara ikramlarda bulunarak unutulmaz anlar yaşattı. Hazırlanan hediye paketlerini heyecanla alan öğrenciler, etkinlik boyunca eğlenceli vakit geçirdi. Kızılay’ın düzenlediği etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getiren İkranur Çınar, “Kızılay köy okulumuza geldi. Bize hediyeler verdi. Çok mutlu olduk. Hepsine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR MESAJLARI

Bir diğer öğrenci Muhammed Salih Kaygu ise, “Kızılay bizim köyümüze geldi. Hediye olarak bizlere kıyafetler verdi. Onlara çok teşekkür ederiz” diyerek minnettarlığını ifade etti. Türk Kızılay Siirt Şubesi’nin bu tür ziyaret ve etkinlikleri, topluma destek olma konusunda önemli bir rol üstleniyor.