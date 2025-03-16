Kızılay Düzce’de Bal Şerbeti İkram Etti

BAL ŞERBETİ İKRAMI YAPILDI

Düzce’de, Kızılay tarafından teravih namazının ardından bal şerbeti sunumu gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca olduğu gibi Düzce’de de farklı etkinlikler düzenleniyor. Teravih namazından sonra Merkez Büyük Cami’de Düzce Kızılay tarafından hazırlanan bal şerbeti, vatandaşlara ikram edildi.

GELENEK HALİNE GELİYOR

Düzce’deki tüm camilerde, Ramazan’ın 15. günü olan yetimler gününde, teravih sonrası Düzce Müftülüğü ve Kızılay işbirliğiyle bal şerbeti dağıtımının gelenek haline getirilmesi kararlaştırıldı. Vali Selçuk Aslan da çocuklarla birlikte bal şerbeti içerek, onlarla sohbet etti.