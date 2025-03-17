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Kızılay Düzce Şubesi’nde Halil Aydın Güven Tazeledi

KIZILAY DÜZCE ŞUBESİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Düzce Kızılay Şubesi, gerçekleştirilen olağan kongre ile yeni yönetimini belirledi. Mevcut Başkan Halil Aydın, tek liste ile girdiği kongrede güven tazeleyerek başkanlığını sürdürdü. Yeni yönetim kurulu üyeleri de yapılan oylama ile belirlendi.

KONGRE SONRASI İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kongrenin ardından Kızılay salonunda geleneksel iftar programı yapıldı. Yeniden başkanlığa seçilen Halil Aydın, katılımcılara teşekkür eden bir konuşma gerçekleştirdi. Aydın, göreve başlar başlamaz Düzce’de meydana gelen sel felaketine dikkat çekti ve Kızılay’ın ülke genelinde çeşitli afetlerde ön planda olduğunu vurguladı.

Başkan Halil Aydın’ın yanında yönetimde yer alan isimler şöyle sıralandı: İdris Çalışkan, Mustafa Bilgin, Eyüp Erdem Yamaç, Mine Met, Midhad Ceylan, Metin Çelik, Ahmet Biriktir, Şeref Anıl Alkan, Feyzullah Ak ve Hüdaver Gösterişli. Halil Aydın, yeni dönemde de Kızılay olarak çeşitli çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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