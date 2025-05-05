Kızılay Genel Kurulu’nda Yılmaz Tekrar Seçildi

GENEL KURULUN KATILIMI VE YENİ SEÇİMLER

Türk Kızılay’ın 105’inci Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey devlet yetkilileri ile Kızılay delegeleri ve gönüllülerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurulda, geçerli oyların tamamını alarak Fatma Meriç Yılmaz yeniden genel başkan seçildi. Kurumun yönetiminde görev alacak yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Türk Kızılay’ın üç yılda bir düzenlediği bu Olağan Genel Kurul, ATO Congresium’da, Kızılay Onursal Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, bürokratlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla yapıldı.

KIZILAY’IN FAALİYETLERİ VE DESTEKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay, bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor.” dedi. Kızılay’ın 6 Şubat depremleri sonrası gerçekleştirdiği çalışmalara dikkat çeken Erdoğan, “Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay’dır. Deprem bölgesinde 548 bini aşkın haneye 3,3 milyar lira nakit destek sağlayan, 6 ilde açtığı 13 kütüphane ile 10 binden fazla öğrenciye hizmet veren, esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon liraya yakın güçlendirme desteği sunan Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum.” sözlerine yer verdi. Erdoğan, Kızılay’ın yeni yönetimine başarılar dileyerek, “Hükümet olarak 23 yıldır olduğu gibi sizlere destek olmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz.” şeklinde ekledi.

YILMAZ’IN KONUŞMASI VE SEÇİM SONUÇLARI

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise konuşmasında, “Bugün Kızılay dediğimizde sadece bir kurumdan değil, derin kökleri olan, dallarıyla milyonlara ulaşan bir merhamet çınarından bahsediyoruz.” ifadesini kullandı. Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kızılay’ adını verdiği bu cemiyet, Çanakkale siperlerinden bugünün afet bölgelerine, Afrika çöllerinden Gazze’ye kadar insaniyet bayrağının yılmaz bir taşıyıcısı olma misyonunu sürdürüyor.” dedi.

Konuşmaların ardından Yılmaz, 941 delegenin katıldığı seçimde oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Bu oylama sonrasında yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yılmaz, Türk Kızılay’ın insanlığa hizmet anlayışını güçlendirerek “iyiliği el ele büyütme” çağrısında bulundu. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: “Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Meriç Yılmaz (Genel Başkan) Esra Özkoç, Semra Tozaraydın, Zübeyde Çelik, Emre Koç, Yusuf Ramazan Saygılı, Şükrü Can, Ömer Faruk Çalışkan, Kamil Karadeniz, Yener Tanık, Mustafa Sarılar. Denetim Kurulu üyeleri: İsmet Durmuş, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci, Zuzan Hasibe Beytul, Nur Çetin.”

FATMA MERİÇ YILMAZ’IN PROFİLİ

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2011’de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’na atanarak 2014’te profesör unvanı aldı. Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevleri yürüttü. 2015-2023 yılları arasında Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Yılmaz, 2023’te Türk Kızılay Genel Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 2025 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili oldu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevine devam eden Yılmaz; halk sağlığı ve laboratuvar tıbbı üzerine uzmanlaşmış bir bilim insanıdır. Geçtiğimiz yıl, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer almıştır.