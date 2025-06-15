Kızılay Gönüllüleri, Babalar Günü’nü Kutladı

Kızılay Ağrı gönüllüleri, Babalar Günü vesilesiyle çeşitli iş alanlarında çalışan babaların gününü kutlayarak onlara hediyeler verirken, duygusal anlar yaşandı. Erken saatlerde yola çıkan gönüllüler, pazar günü geçimlerini sağlamak için çalışan babaları unutmadı. Tarlasında sulama yapan çiftçilerden inşaat işçilerine, hastane personelinden otobüs şoförlerine kadar pek çok alanda çalışan babalarla birlikte olan gönüllüler, bu özel günü unutulmaz kıldı.

BABALARA ÖVGÜ

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada babaların zor koşullar altında fedakarca çalışmalarının önemini vurguladı. Tatlı, “Babalar bu hayatın yükünü omuzlayan, çocukları ve eşleri mutlu olsun diye gece gündüz çalışan cefakar kahramanlardır. Bugün biz de bu kahraman babalara, emekleri ve fedakarlıkları için küçük de olsa bir sürpriz yapmak istedik. Onlara gömlek, tişört ve pantolon gibi hediyelerini takdim ettik. Tabi hatırlanmak güzel, önemsenmek daha da değerli; fakat en güzeli çocuklarına kıyafet alabilmek için kendi ihtiyaçlarını sürekli erteleyen babaların mutlu olması” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ ZOR KOŞULLAR

Babalar Günü’nün pek çok yerde sevinçle kutlandığına dikkat çeken Orhan Tatlı, Gazze’deki zor koşullara da vurgu yaptı. Tatlı, “Evet, bugün Babalar Günü’nde dünyanın pek çok yerinde çocuklar babalarına sarılırken, Gazze’de babalar evlatlarını enkazın arasında taşıyor. Bir yanda çocuklarını korumak için kendi bedenini siper eden babalar, diğer yanda sessizliğe mahkum edilen, babasız kalan binlerce çocuk var. Bu Babalar Günü’nde olmadı, ama inşallah bir sonraki Babalar Günü’nde dünyanın her yerinde babaların çocuklarıyla birlikte mutlu olabileceğine dair umudumuzu taşıyoruz” dedi.

BABALARIN TEŞEKKÜRÜ

Bu zor koşullarda hatırlanmaktan ve değer verilmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden babalar, hediyelerin çocuklarına daha iyi imkanlar sunmalarına vesile olacağını belirtti. Kızılay’a ve gönüllülere bu düşünce ve destekleri için teşekkür eden babalar, kendilerini unutmayan ve zor zamanlarda yanlarında olan insanlara minnettar olduklarını dile getirdi.