Kızılay Gönüllüleri Vatandaşlara Lokma İkram Etti

KIZILAY AĞRI ŞUBESİ’NİN KADİR GECESİ ETKİNLİĞİ

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüleri, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camisi önünde vatandaşlara lokma dağıttı. Etkinlik süresince Kızılay gönüllüleri, cami çıkışında vatandaşlarla lokma paylaşarak Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini yaşama fırsatı buldu.

DAYANIŞMA VE PAYLAŞIM YÜRÜTÜLÜYOR

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, bu anlamlı etkinlik ile ilgili açıklamalar yaparak, Kızılay olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Tatlı, “Mübarek Kadir Gecesi vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve onlarla lokma paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktur. Amacımız, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve paylaşmanın simgesi olmaya devam edecek” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Kızılay gönüllülerinin yıl içinde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini belirten Tatlı, “Bizler her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca da gıda yardımları, iftar programları ve çeşitli sosyal destek projeleriyle halkımızın yanındaydık. Bugün de Kadir Gecesi’nin bereketini hep birlikte yaşamak, paylaşımın ve kardeşliğin önemine dikkat çekmek için lokma ikramında bulunduk. İnşallah bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlar, sunulan lokmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, Kızılay gönüllülerine teşekkür ettiler.