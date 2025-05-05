Kızılay, Hızla Yardım Sağlıyor!

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA KAPSAMLI HAZIRLIKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm ile alakalı kapsamlı hazırlıklar içerisinde olduklarını ifade etti. “Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz” diyen Erdoğan, ATO Congressium’da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu’nda konuştu. 105. Olağan Genel Kurul toplantısında Kızılay’ın köklü geçmişi ve güncel faaliyetlerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, tüm Kızılay mensuplarına teşekkürlerini iletti. “157 yıllık merhamet çınarı Kızılay’ın dallarını dört bir yana uzatan, iyilik ve hayırda yarışan, bir yarayı daha sarmak için koşan tüm kardeşlerime burada teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.

KIZILAY’IN KÖKLÜ GEÇMİŞİ VE FAALİYETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ın kuruluş tarihine de değinerek, “Kızılay’ı bundan tam 157 sene önce 1868’de Osmanlı’nın Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurduk. Kuruluş gayesi cephede yaralanan askerlerimize yardım etmekti” ifadelerini kullandı. Kızılay’ın tarih içerisinde birçok savaşta da milletin yanında yer aldığını belirten Erdoğan, “93 Harbi’nden Trablusgarp Savaşı’na, Birinci Cihan Harbi’nden Milli Mücadele ve Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar birçok kritik dönemde on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı” dedi.

KIZILAY’IN BUGÜNKÜ ROLÜ

Kızılay’ın günümüzdeki rolüne de değinen Erdoğan, “Kızılay, bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor. 513 şube ve temsilciliğiyle, 400 bine yakın gönüllüsüyle tüm dünyada önemli çalışmalara imza atıyor” şeklinde konuştu. Kızılay’ın 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin rakamları paylaşarak, büyüyen hizmet ağına dikkat çekti. “2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

KIZILAY’IN AFET YARDIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sardıklarını hatırlatarak, “Tamamladığımız 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, bazı çevrelerin afet süreçlerini istismar ettiğini belirtti ve bu konuların siyasi mülahazalarla kullanılmaması gerektiğini vurguladı. “Deprem gibi, depreme hazırlık gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar” dedi.

SANAL MEDYA VE YALAN HABERLER

Sosyal medya üzerinde yapılan yalan haberler ve provokasyonlara da dikkat çeken Erdoğan, “Devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar. Sosyal medyada provokasyon yaptılar” şeklinde konuştu. Kızılay’ın afet dönemlerinde gösterdiği özverili çalışmalara dikkat çekerken, “Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay’dır” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE YARDIM FAALİYETLERİ

Cumhurbaşkanı, Kızılay’ın dünya genelindeki yardım faaliyetlerine de değinerek, “Kızılay, Gazze’deki insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor” dedi. Türkiye Kızılay Derneği’nin geçmişten günümüze gelen başarılarına ve hedeflerine ilişkin açıklamalarına dikkat çekti ve herkesi destek olmaya çağırdı. “Bu süreçte sizlere de çok önemli sorumluluklar düştüğünün altını burada özellikle çizmek istedim” açıklamasında bulundu.

KIZILAY’A DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’a yönelik eleştirilerin maksatlı olduğunu belirterek, “ülkemizi yalanlarla ve karalamalarla yıpratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullandı. Kızılay’ın misyonunu hatırlatırken, “Milletin kaynaklarının kullanılmasında hassasiyet seviyesinin en üst düzeyde olması gerekir” şeklinde konuştu. Bu düşüncelerle Türkiye Kızılay Derneği’nin 105. olağan genel kurulunun başarıya ulaşmasını diledi.