Kızılay, İdlib’de Yardım Dağıtımı Yaptı

YARDIM KOLİLERİ DAĞITILIYOR

Türk Kızılay ekibi, Suriye’nin İdlib bölgesindeki Al Şami Engelli Kampı’na giderek yardım kolileri dağıttı. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Suriyelilerle birlikte iftar yaparak dayanışma örneği sergiledi. Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca hem Türkiye’nin hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için büyük bir insani yardım kampanyası gerçekleştiriyor. Toplam değeri 1 milyar 922 milyon lira olan yardım çalışmaları, Türk Kızılay’ın kendi kaynakları ve bağışçıların desteğiyle hayata geçirilecek. Yardımlar, özellikle İdlib’teki ihtiyaç sahibi insanlara yönelik olacak.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMLAR

Ramazan süresince 35 bin gıda kolisi, 110 bin iftar yemeği, 75 bin bayramlık ve 9 Sevgi Butik Mağazası aracılığıyla toplamda 135 milyon 250 bin lira değerindeki yardımlar, 345 binden fazla insanın yardımına ulaşacak. Türk Kızılay, İdlib Lojistik Merkezi’nde 5 bin metrekarelik alanda Sevgi Mağazası ve fırın hizmeti sunarak, günlük 154 bin 280 ekmek üretiyor. Hatay Yayladağı Lojistik Merkezi’nde de fırın hizmeti sağlanıyor. İki fırında günlük maksimum 240 bin ekmek üretimi yapılırken, Sevgi Mağazası her aileye kişi başı üç parça kıyafet veriyor ve günlük maksimum 50 aileye hizmet sunuyor.

UZUN BİR YOLUN BAŞINDAYIZ

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve beraberindeki heyet, Al Şami Engelli Kampı’nı ziyaret etti. Burada bulunan 205 evde yaklaşık 1200 kişinin yaşadığını dile getiren Yılmaz, “Her evde en az bir engelli olan aileler yaşıyor. Biz Suriye’nin kuzeyinde 4 milyon insanla ilgileniyoruz. Bu alan Esad rejiminin ulaşamadığı bir bölge ve Türkiye’nin yardımlarıyla ayakta kalan 4 milyon insandan bahsediyoruz. Burada her aile yıllar içerisinde birçok kez yer değiştirmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Suriye’nin önünde uzun bir yol olduğunu ve halkın büyük mağduriyetler yaşadığını anlattı.

RAMAZAN COŞKUSU

Al Şami Engelli Kampı ziyaretinin ardından Yılmaz ve ekibi İdlib Lojistik Merkezi’ni ziyaret ederek, Sevgi Mağazası ve fırın hizmetini yerinde inceledi. Buradaki iftar sofraında ihtiyaç sahibi Suriyelilerle birlikte iftar yapan Yılmaz, Türk Kızılay’ın Türkiye’nin dört bir yanında iftar sofralarında bir araya geldiğini belirtti. Yılmaz, “Bu lojistik merkezi 13 yıldır Suriye’nin kuzeyinde 4 milyon insana ekmek, kıyafet ve psikososyal destek sağladı. Bugün burada çocuklarımızla birlikte iftar yapmaktan mutluyuz” diye konuştu.