Kızılay, İhtiyaç Duyulan Her Yerde Var

KAN POTA MALHİTİNİN TEMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın Türkiye’nin kan ihtiyacının büyük bir kısmını, yani yüzde 97’sini karşıladığına vurgu yaparak, “2024’te yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılay’ımız vazifesini layıkıyla ifa ediyor.” açıklamasında bulundu. Erdoğan, ATO Congresium’da gerçekleştirilen Türk Kızılay Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, 157 yıllık hizmet müessesesi olan Kızılay’ın fedakar gönüllülerine teşekkür ederek, bu kuruluşun iyilik ve hayırda öncü olduğunu ifade etti. 105. Genel Kurul’un yalnızca Türk Kızılay için değil, aynı zamanda sivil toplum camiası ve ülke için de hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Genel Kurul’da alınacak kararların, toplumsal birliktelik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesini diledi. Görevlerini devredecek olanlara teşekkür eden Erdoğan, yeni görevi üstlenecek olanlara başarılar diledi.

KIZILAY’IN TARİHİ MİSYONU

Kızılay’ın köklerinin 1868 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olarak kurulduğunu anımsatan Erdoğan, kuruluş amacı olan cephede yaralı askerlerin yardımını vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kızılay’ın milletin canı ve varlığıyla inşa ettiği, bağımsızlık ve gelecek mücadelesinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Zorlu dönemlerde Türk Kızılay’ın her zaman milletin yanında durduğunu kaydederek, bu kuruluşun 93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele gibi dönemlerde büyük katkılarda bulunduğunu aktardı. Kızılay’ın, yaptığı yardımlarla her türlü zorlukta milletin yanında olduğunu ifade etti.

DÜNYA ÇAPINDA YARDIM ELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ı sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, aynı zamanda kriz bölgelerinde de aktif gördüklerini vurguladı. Filistin, Suriye, Somali, Afganistan, Bosna-Hersek, Irak gibi yerlerde Türk Kızılay’ın, savaş mağdurlarına yardım elini uzattığına dikkat çekti. Kızılay’ın, doğal afet ve salgınlarda, yoksul ve mağdur insanlara ulaştığını belirten Erdoğan, “Milletimizin yardım ve dayanışma elini dünyanın dört bir yanına uzatan Kızılay camiamızdan Allah razı olsun.” açıklamasında bulundu. Ülkenin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay’ın, bugün de her yere ulaşmaya devam ettiğini ifade etti.

İYİLİK ORDUSU VE GELECEK HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı, “Gerek tarihi gerekse hizmetleriyle gerçekten kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız.” diyerek Kızılay’ın 513 şube ve temsilciliği, 400 bine yakın gönüllüsü, 18 bölge kan merkezi ve birçok diğer faaliyet alanıyla geniş kapsamlı çalışmalara imza attığını belirtti. Erdoğan, “2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılay’ımız maşallah vazifesini layıkıyla ifa ediyor.” dedi. Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılama oranındaki artış ve aktif kök hücre bağışçılarının sayısındaki yükselişi de vurgulandı. Erdoğan, “Kızılay’ın ilaç ve tıbbi ekipmanda dışa bağımlılığı azaltacak hamlelerini de takdirle takip ediyorum.” ifadelerini kullanarak, kan torbası fabrikası ve yerli plazma ilaç projesinin katkılarına dikkat çekti.