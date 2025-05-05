Kızılay, İhtiyaç Olan Her Yerde Var

KIZILAY’IN OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Türk Kızılay’ın üç yılda bir yapılan Olağan Genel Kurulu, Kızılay Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ATO Congresium’da düzenlendi.

KIZILAY HER YERDE VARLIĞINI GÖSTERİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay, bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor” dedi. Kızılay’ın 6 Şubat depremleri sonrasındaki çalışmalarına dikkat çeken Erdoğan, “Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay’dır. Deprem bölgesinde 548 bini aşkın haneye 3,3 milyar lira nakit destek sağlayan, 6 ilde açtığı 13 kütüphane ile 10 binden fazla öğrenciye hizmet veren, esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon liraya yakın güçlendirme desteği sunan Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

KIZILAY’A DESTEK DEVAM EDECEK

Kızılay’ın yeni yönetimine başarılar dileyen Erdoğan, “Hükümet olarak 23 yıldır olduğu gibi sizlere destek olmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. İnanıyorum ki, milletimiz de Kızılay’ı desteklemeye ve Kızılay’ımızı daha da büyütmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

KIZILAY’IN YENİ BAŞKANI BELİRLENDİ

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, konuşmasında “Bugün Kızılay dediğimizde, sadece bir kurumdan değil, derin kökleri olan, dallarıyla milyonlara ulaşan bir merhamet çınarından bahsediyoruz. Bu çınarın her dalı, bir cana dokunmak, bir derde merhem olmak için var” dedi. Yılmaz, konuşmaların ardından 941 delegenin katıldığı seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

KIZILAY’IN YENİ YÖNETİMİ

Kızılay’ın yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle oluştu: Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (Genel Başkan), Esra Özkoç, Semra Tozaraydın, Zübeyde Çelik, Emre Koç, Yusuf Ramazan Saygılı, Şükrü Can, Ömer Faruk Çalışkan, Kamil Karadeniz, Yener Tanık, Mustafa Sarılar. Denetim Kurulu Üyeleri ise İsmet Durmuş, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci, Zuzan Hasibe, Beytul Nur Çetin’den oluşuyor.

PROF. DR. FATMA MERİÇ YILMAZ HAKKINDA

1975 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına atanarak 2014’te profesör unvanını aldı. Kendi kariyerinde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 2015-2023 yıllarında Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliği yapan Yılmaz, 2023 itibariyle Türk Kızılay Genel Başkanı olarak görev üstlendi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında öğretim üyeliğini sürdüren Yılmaz, çalışmalarında halk sağlığı ve laboratuvar tıbbına odaklanıyor. Geçtiğimiz yıl, Stanford Üniversitesi’nce hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı.