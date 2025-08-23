Haberler

Kızılay, İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarda Bulundu

KIZILAY’IN YARDIM FAALİYETLERİ

Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi desteği veriyor. Cami Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte yardımlar, ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırıldı. Kızılay ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde de ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmayı amaçlıyor.

Şube yetkilileri, çalışmalarını devam ettireceklerini duyurdu ve “Hedefimiz hiçbir ailenin kendini yalnız hissetmemesini sağlamak. İyilik ve dayanışma ruhunu her haneye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Haberler

Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.