Kızılay, İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarda Bulundu

KIZILAY’IN YARDIM FAALİYETLERİ

Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi desteği veriyor. Cami Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte yardımlar, ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırıldı. Kızılay ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde de ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmayı amaçlıyor.

Şube yetkilileri, çalışmalarını devam ettireceklerini duyurdu ve “Hedefimiz hiçbir ailenin kendini yalnız hissetmemesini sağlamak. İyilik ve dayanışma ruhunu her haneye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.