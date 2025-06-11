Kızılay, İhtiyaçta Yanında Oluyor

KIZILAY’IN 157. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, Türk Kızılayı’nın kuruluşunun ardından 157. yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı. Yalçın, “Tek gayemiz, nerede bir ihtiyaç varsa orada olmak, acıyı dindirmek ve yaraları sarmaktır” şeklinde konuştu.

KIZILAY’IN TARİHÇESİ VE GÜCÜ

Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi: “157 yıldır insanlığın umudu olan Türk Kızılay, 1868’de Hilal-i Ahmer adıyla başlayan yolculuğunu bugün bölgesinin en güçlü insani yardım hareketi olarak sürdürüyor. Kuruluşumuzdan bu yana tek gayemiz, nerede bir ihtiyaç varsa orada olmak, acıyı dindirmek ve yaraları sarmaktır.”

DÜNYA ÇAPINDA HİZMETLER

Yalçın, Kızılay’ın bugüne dek “153’ten fazla ülkede milyonlarca hayata dokunmuş olmanın haklı gururunu” yaşadığını belirtti ve bu gururun mimarının “emeğiyle, gönlüyle, desteğiyle Kızılay’a güç katan sizlersiniz” dedi. Ayrıca, azim ve fedakarlığın, “hilalimizin ışığını her geçen gün daha da parlak kıldığını” ifade etti.

Başkan Yalçın, “Önümüzde hala uzanacak eller, sarılacak yaralar, umutla bakacak yüzler var. Birlikte daha güçlüyüz. 157’nci yılımız kutlu olsun. Nice yıllara, nice iyiliklere” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.