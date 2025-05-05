Kızılay İlaç Üretimine Başlayacak

KIZILAY’IN YERLİ VE STRATEJİK İLAÇ ÜRETİMİ

ANKARA – Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay’ın yerli ve milli üretim hedeflerine vurgu yaparak, “İnsan plazmasından yerli ve stratejik ilaçların üretimine başlayacağız. Bu teknoloji dünyada çok sayılı ülkede var. Bu teknolojiyi ülkemize getirdiğimiz andan itibaren bu alanda en üst lige çıkmış olacağız” açıklamasında bulundu. 156 yıllık geçmişiyle Türkiye ve dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay’ın 105’inci Olağan Genel Kurul’u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’da başladı. “Benim Kızılay’ım Hepimizin Kızılay’ı” sloganıyla düzenlenen Kurul, tanıtım filmi gösterimi ve sanatçı Sinan Akçıl’ın ‘Kızılay’ adlı şarkıyı seslendirmesi ile devam etti.

KIZILAY’IN GÖNÜLLÜLERİ

Açılış konuşmasını yapan Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, 157’nci yaşına yaklaşan Kızılay’ın Türkiye genelindeki 513 şube ve temsilcilikleri, 46 aşevi, 199 Kızılay Butiği, 400 bine yakın gönüllü ve 1 milyondan fazla bağışçı ile bir iyilik seferberliği yürüttüğünü belirtti. Yılmaz, “2024 yılı itibarıyla, yurt içinde ve yurt dışında toplam 47 milyondan fazla insanın hayatına dokunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm milletimize bize bu gücü verdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” söylemini insani bir eyleme dönüştürdüklerini dile getiren Yılmaz, “Bugün Gazze’deyiz; o savaşın olduğu ortamda, yıkıntıların arasında çaresiz çocukların gözünün önünde kaynayan bir çorba varsa, o kazanın başında Türk Kızılay var. Bugün Suriye’de, Ukrayna’da, Somali’de, Afganistan’da bir yetimin başı okşanıyorsa orada milletimizin yardım eli var. Gazze’de çok ağır şartlara rağmen, her gün on binlerce sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, dünya genelinde 122 milyon insanın zorunlu göçle karşı karşıya kaldığını ve 74 ülkede 343 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini belirtti. “Böyle bir dönemde bütün zorluklara rağmen, bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hamdolsun Türkiye var, Türk milleti var, Kızılay var diyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle, Gazze’ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundadır” diye ekledi. Ayrıca Yılmaz, yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı aldıklarını ve Türkiye’deki kan ihtiyacının yüzde 90’ını karşıladıklarını ifade etti.

KAN TORBASI ÜRETİMİ

Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını artık yerli ve milli olarak üretmeyi hedeflediklerini belirten Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, “İstanbul Silivri’de hızlıca yükselen bir kan torbası fabrikamız var, 3’üncü katı tamamlandı. Gelecek seneden itibaren artık Türkiye olarak kan torbası ile ilgili herhangi bir ithalata ihtiyacımız olmayacak. Kendi kan torbalarımızın tamamını kendimiz üretiyor olacağız” dedi. Ayrıca, “Türk Kızılay’ın bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığımızın rehberliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikiyle ve Cumhurbaşkanımızın kuvvetli iradesiyle artık insan plazmasından yerli ve stratejik ilaçların üretimine başlayacağız. Mayıs ayının sonunda inşallah temelimizi atmak üzere haber bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yılmaz, beklenmedik afetlerde Türk milletinin yanında olma sorumluluğuyla 820 gündür deprem bölgesinde faaliyet gösterdiklerini ve bölge halkının yeniden ayağa kalkması için destek sağladıklarını da sözlerine ekledi.