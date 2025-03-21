Kızılay’ın Alaca’daki Kan Bağışına Yoğun İlgi

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çorum’un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kampanya, ilçe halkı tarafından büyük duyarlılıkla desteklendi. Kan bağışında bulunanlara Kızılay ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

DUYARLILIK VE DESTEK YÜKSEK SEVİYEDE

Ramazan ayında düzenlenen bu kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyetlerini dile getiren Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, “Kan bağışı, hayat kurtaran bir harekettir. Bugün burada toplanan değerli kan, ihtiyaç sahiplerine ulaştığında bir hayatın kurtulmasına vesile olacaktır. Vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılık ve destek bizler için çok kıymetli. Hep birlikte daha fazla hayat kurtarmak için mücadele ediyoruz” açıklamasını yaptı.