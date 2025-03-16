Kızılay’ın İlk Kadın Başkanı Fatma Meriç Yılmaz

FATMA MERİÇ YILMAZ’IN KİMLİĞİ

Kızılay’ın ilk kadın genel başkanı olarak tarihe adını yazdıran Fatma Meriç Yılmaz hakkında merak edilenler arasında kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu bilgileri bulunuyor. 9 Temmuz 2023’te Kızılay Genel Başkanı olarak seçilen Yılmaz, tıp doktoru ve akademisyen kimliğiyle tanınıyor.

EĞİTİM VE KARIYERİ

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara’da dünyaya geldi ve Türk tıp doktoru ile bürokrat olarak kariyerine devam ediyor. Eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Yılmaz, 2000 yılında mezuniyetini tamamladı ve uzmanlık eğitimini 2003 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bitirdi. Burada başasistan olarak görev aldıktan sonra, 2008 yılında doçent unvanını aldı.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Şef Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı ve 2014 yılında profesör unvanını elde etti. Ayrıca, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2016-2017 yılları arasında ise Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu.