Kızılay’ın Yeni Binasını Ziyaret Ettiler

KIZILAY BARTIN ŞUBESİNDE YENİ BİNA ZİYARETİ

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın’ı ziyaret ederek devam eden yeni binayı inceledi. Milletvekili Aldatmaz, Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile birlikte Türk Kızılayı’nın Millet Bahçesi içinde yapımı süren yeni tesisini gezmek üzere Kızılay Bartın Şubesi’ne gitti.

KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞEN ZİYARET

Kızılay’ın 157. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yapılan ziyarette Milletvekili Aldatmaz ve İl Başkanı Arslan, Kızılay yöneticileri tarafından kapıda karşılandı. Kızılay Başkanı Yalçın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milletvekili Aldatmaz ve İl Başkanı Arslan’ı inşaatı devam eden yeni bina ile ilgili bilgilendirerek, fazlasıyla bilgi sundu.

Milletvekili Aldatmaz, binanın inşaatındaki eksiklerin hızlı bir şekilde tamamlanması için gereken desteği sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Aldatmaz, “Kızılay’ımızın kuruluşunun 157. yıldönümünü kutlamak ve yeni binanın son durumunu yerinde görmek istedik. Binanın inşaatına başlandığı günden itibaren çalışmaları yakından takip ediyoruz. Her zaman yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaret için teşekkür eden Kızılay Başkanı Yalçın, Milletvekili Aldatmaz’ın bina inşasında ve Kızılay’ın diğer faaliyetlerinde her zaman yanında bulunduklarını dile getirdi.

– BARTIN