Kızılay Kolu Yeniden Anlatılacak Reklam Filmi

Türk Kızılay, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası için hazırladığı yeni reklam filmiyle seyircilerin karşısına çıktı. Yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi ‘Kızılay Kolluğu’nun iyiliği nesiller boyu aktarılacağı vurgusu, ‘Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez’ teması ile iletildi. Reklam filminde Kızılay Kolluğu, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze uzanan duygusal bir yolculuğun hikayesi olarak tanıtıldı. Çocukların bilinçlerinde Kızılay Kolu’nu yeniden yer edindirmek amacıyla bu yıl Kızılay Haftası’nın ana teması ‘Kızılay Kolu’ olarak belirlendi.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İYİLİĞİN HİKAYESİ

Türk Kızılay, reklam filmini tanıtırken şu açıklamaları yaptı: “Nesiller boyunca süregelen iyilik mirasını, hilale adanmış gönüllerin değişmeyen özverisini anlatan ve 1915 yılında seyyar bir Kızılay hastanesinde tedavi gören gencin, Kızılay doktoruna olan hayranlığıyla başlayan bu hikayesi, yıllar içinde iyilik elçisi haline gelen gencin iyiliği taşımak için şartları zorladığı anları gösteriyor. Kızılay’ın sembolü hilal, Kızılay kolluğu ile nesilden nesile aktarılırken, her kuşağın Kızılay ruhunu yaşatma şekli de duygusal sahnelerle aktarılıyor. 1945’te zorlu şartlarla karşılaşan bir aileye yardım eden Kızılay gönüllüsünün, ihtiyaç sahibi bir çocuğa Kızılay yeleğini vermesiyle film devam ediyor. 1980’lerde ücra bir köyde yardım eden bir Kızılay gönüllüsünün iyilik hikayesi de reklamda yer alıyor. Film, günümüzde bir okulda Kızılay’ı anlatan gönüllünün, bir çocuğa Kızılay kol bandı takarak “Kızılay sana emanet” demesiyle sona eriyor.”

TV VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

Kızılay Haftası boyunca ulusal televizyon kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanacak olan bu duygusal reklam filmi, 30 Ekim’de 78 saniyelik versiyonuyla, sonraki günlerde ise 45 saniyelik daha kısa versiyonuyla izleyicilerle buluşacak. Reklam filmi, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 8 oyuncuyla, İstanbul Sarıyer ve Kemerburgaz’da kurulan beş ayrı platoda, iki gün süresince çekildi. Yönetmenlik koltuğunda Arda Erdik otururken, yapımcılığını Levent Çağıl ve Volkan Orpak üstlendi.

KIZILAY DÜN VARDI, BUGÜN VAR, YARIN DA VAR OLACAK

Kızılay Haftası’nı, Kızılaycılığı etkili bir şekilde anlatan bir filmle karşılayacaklarını dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Çocukluğumuzda hepimizin Kızılay Kolu olma hedefi vardı, bunu tekrar hayata geçiriyor olmak bizim için geleceğe yönelik bir yatırım anlamına geliyor. Kızılay dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. Bu ülke ve millet var oldukça Kızılay da var olmaya devam edecek. Biz çocuklarımıza Kızılaycılığı, iyiliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı öğrettiğimiz süre boyunca, çocuklarımız birbirleriyle kaynaşıp el ele birlikte çok daha güçlü bir yarın inşa edecek” şeklinde konuştu.