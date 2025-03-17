Kızılay Kütahya, Yeni Yönetimini Belirledi

KIZILAY KÜTAHYA ŞUBESİ YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ

Kızılay Kütahya Şubesi, genel kurul sürecini tamamlıyor ve yeni yönetimini belirliyor. Yoğun bir katılımla gerçekleşen kongrede mevcut başkan Kazım İkbal Gümüş güven tazeliyor. Kongreye Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Ali Fazıl Kasap, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler katılıyor.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Genel kurul sonucunda Başkan Kazım İkbal Gümüş’ün yanı sıra yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor: “Başkan Yardımcıları İbrahim Bayrak ve Ömer Yiğit. Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Baş, Şerif Barış, Ahmet Ali Kurt, Muhammet Tayyip Yılmaz, Mahmut Çetinbaş, Bilal Sekizli, Özgen Özbudak ve Halime Kilik.”