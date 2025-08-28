Kızılay Manisa’dan Eğitime Destek Kampanyası

KAMPANYA DETAYLARI

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından başlatılan “İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol” projesi çerçevesinde, hayırseverlerin bağışlarıyla elde edilen kırtasiye malzemeleri ilçe şube ekiplerine teslim edildi. Kızılay Manisa Gönüllü Merkezinde, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yönetim kurulu üyeleri, Kızılay personeli ve gönüllüler, kırtasiye malzemelerini okul çantalarına yerleştirdi. Hazırlanan çantalar, ilçe şube araçlarına yüklenerek 2025-2026 yılı Eğitim ve Öğretim yılı başlamadan öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

BAĞIŞLARIN ÖNEMİ

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel yaptığı açıklamada, “Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak başlattığımız ‘İyiliği paylaş, eğitime destek ol’ kampanyamız devam ediyor. Hayırseverlerimizin desteği ile satın alınan kırtasiye malzemelerimizin bugün itibariyle sevk işlemine başladık. Tüm hayırseverlerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci de, “Türk Kızılay Manisa İl Merkezi başkanlığımız geçtiğimiz günlerde, ‘İyiliği paylaş, eğitime destek ol’ ismiyle kampanya başlatmışlardı. Bugün de toplanan bağışları 17 ilçemize sevk ediyorlar. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm Kızılaycılarımızı ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Manisalı hayırseverlerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Şimdiden herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kampanya kapsamında, kent genelinde ekonomik ve sosyal durumu belirlenen 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak.