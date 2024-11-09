“Kızılay Temizlik Görevlisi Alım Duyurusu”

KIZILAY’DAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI DUYURUSU

Kızılay, resmi web sitesinde yayınladığı duyuruyla İstanbul’daki Bakım biriminde çalıştırmak üzere Temizlik Görevlisi alımı yapacağını bildirdi. Bu personel alımı için gerekli başvuru şartları ve kontenjan bilgileri ile ilgili detaylar verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili ilana başvuracak adayların belli şartları karşılaması gerekiyor. Bu şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık açısından belirtilen görevi yapmasına engel olabilecek bir durumu olmama ve en az ilköğretim mezunu olma gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, adayların İstanbul Anadolu Yakasında ikamet etmesi veya ikamet edebilmesi de talep ediliyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kızılay bünyesinde istihdam sağlamak isteyen adaylar, “Temizlik Görevlisi” alımı için başvurularını belirtilen link üzerinden yapabilirler.

İLAN BAŞVURU TARİHİ

Başvuru tarihleri 7-31 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuru adresine buradan ulaşabilirsiniz: https://basvuru.kizilaykariyer.com/mddb8r5v7sxcykx99a3a7rnnlq.job