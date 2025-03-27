Kızılay Yüksekova’dan Kadir Gecesi İkramı

KIZILAY’IN KADİR GECESİ İKRAMI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Kızılay Yüksekova Şubesi, Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Yüksekova Kızılay, diğer etkinlikleri gibi bu özel günde de faaliyetlerini sürdürüyor.

İHSANİYE CAMİSİ’NDE İKRAMLAR

Merkez İhsaniye Cami’nin önünde kurulan stantta, Kızılay Yüksekova Şubesi ve Kızılay Gençlik Kolları ekipleri, camiden çıkan vatandaşlara ve yoldan geçenlere çay ve lokum sundu. Yüksekova Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Nesrin Tekin, “Yüksekova Kızılay Şubesi ve Kızılay Gençlik Kolları olarak tüm halkımızın ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum. Halkımızla birlikte bu özel geceyi anmak için çay ve lokum ikram ettik. Bu özel gecenin şehrimize, memleketimize ve vatanımıza huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.” dedi.