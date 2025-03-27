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Kızılay Yüksekova, Kadir Gecesi İkramı Yaptı

VATANDAŞLARA İKRAMDA BULUNMA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Kızılay Yüksekova Şubesi, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Yüksekova Kızılay, ilçede düzenlediği diğer etkinlikler gibi bu etkinlikte de halkla bir araya gelerek faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

KIZILAY EKİPLERİNDEN İKRAM

Merkez İhsaniye Cami’nin önünde kurulan stantta, Kızılay Yüksekova Şubesi ve Kızılay Gençlik Kolları ekipleri, camiden çıkan vatandaşlara ve yoldan geçenlere çay ve lokum sundu. Yüksekova Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Nesrin Tekin, “Yüksekova Kızılay Şubesi ve Kızılay Gençlik Kolları olarak tüm halkımızın ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum. Halkımızla birlikte bu özel geceyi anmak için çay ve lokum ikram ettik. Bu özel gecenin şehrimize, memleketimize ve vatanımıza huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

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