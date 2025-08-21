Kızılay, Yusuf Saygılı’nın Mektubunu Teslim Etti

ESİRDEN GÜNÜMÜZE MEKTUP

Filistin’de 117 yıl önce esir düşen Onbaşı Yusuf Saygılı’nın 1918 yılında yazdığı mektup, torunu Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı’ya teslim edildi. Türk Kızılayı, önemli arşivlerinden birini kullanarak ‘Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi’ isimli bir sergi gerçekleştirdi. Bu sergi sırasında Ramazan Saygılı, dedesi Yusuf (Hoca) Saygılı’nın Filistin Cephesi’nde esir düştüğünü ifade ederek, bu döneme ait bir belge olup olmadığını sorguladı.

MEKTUP VE ESİR KARTI BULUNDU

Arşiv incelemeleri sonucunda, Onbaşı Yusuf’un İngilizlere 31 Ekim 1918’de esir düştüğü zaman diliminde ailesine yazdığı mektup gün yüzüne çıkarıldı. Arşiv yetkilileri, esir kampında 1925 yılına kadar tutulan Onbaşı Yusuf’un mektubunu ve esir kartını Ramazan Saygılı’ya teslim etti. Ramazan Saygılı, dedesinin Adana’ya döndükten sonra Saimbeyli ilçesinde imamlık yaptığını ve 1960 yılında 72 yaşında vefat ettiğini söyledikten sonra, “Osmanlı’nın yıkılma dönemlerinde 7 cephede savaş verirken dedem Filistin’de esir düştü. Kızılay Esir Mektupları Sergisi sırasında durumu yetkililere anlattım. Bir süre sonra Ankara’da toplantıdayken ilgili arkadaşlarımız dedemin mektup ve esir kartlarını getirdiler.” şeklinde bir açıklama yaptı.

GECMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÖPRÜ

107 yıl sonra böyle bir hediyenin kendilerini duygulandırdığını belirten Saygılı, “Dedelerimiz dün Filistin ve Gazze için savaşmaya gitmişler. Bizler de aynı yere yardım götüren bir iyilik hareketinin parçasıyız. Dedeme rahmet okudum ve hamdolsun ki biz de aynı yoldayız.” dedi. Saygılı, dedesinin Osmanlıca yazdığı mektupta sağlık durumunu aktardığını, millete, orduya ve devlete dua ettiğini, ayrıca birlik ve beraberlik mesajı verdiğini de sözlerine ekledi.