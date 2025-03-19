Kızılbük GYO, Mahkeme Kararını Açıkladı

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

Kızılbük GYO, Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili yıkım kararı ve idari para cezasının mahkeme tarafından 30 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu. Kızılbük GYO’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre, “Şirketimizin Marmaris Belediyesi 22.01.2025 tarih ve 2025/177 sayılı yıkım ve 43.059, 91 TL idari para cezasına ilişkin encümen kararına ilişkin Muğla 3. İdare Mahkemesi 2025/350 Esas sayılı dosyası kapsamında dün itibarıyla idari işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmış olduğumuzu belirtmiştik.” dedi. Muğla 3. İdare Mahkemesi, söz konusu encümen kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi ve taraflara savunma ve ara kararı için 30 günlük bir süre tanıdı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi, 11 Mart’ta inşaatın yıkım kararıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır” denildi.

Belediye tarafından yapılan duyuruda ayrıca, “Son günlerde birçok basın yayın organında yayınlanan ‘Sinpaş’a yıkım kararı’ başlıklı haberlerle ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Marmaris Belediyesi’ne ‘yıkım’ talimatı verdiği yönünde yanlış algıya yol açabilecek haberler yapılmıştır.” ifadesi yer aldı. Açıklamada, “Öncelikle Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye yıkım talimatı verildiğinin iddia edildiği yazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilmemiştir. Bu yazı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilmiştir.” vurgusu yapıldı.

İL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI RUTİN BİR YAZIDIR

Ayrıca, “Bölgenin ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ olması ve kırsal mahallelerin tamamında plan olmaması nedeniyle kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölgede yapılan her kaçak yapı için aynı yazı ilgili kurumlara gönderilmektedir.” denildi. Belediye, kaçak yapılarla ilgili süreçleri titizlikle takip ettiklerini ve nihai yıkım kararının alınmasının ardından yıkım işlemlerinin gerçekleştireceğini belirtti. İlgili inşaatla ilgili yıkım ihalesinin hazırlanmasına da devam edildiği aktarıldı. “Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır.” ifadesiyle sürecin devam ettiği kaydedildi.