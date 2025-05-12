Kızılbük Projesi ÇED Onayını Aldı

KIZILBÜK PROJESİNE YARGI ONAYI GELDİ

Marmaris’te Kızılbük GYO uzmanlığıyla gerçekleştirilen Kızılbük Thermal Wellness Resort projesine ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı, yargı sürecinden de onay aldı. Mahkeme, projeye dair “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının hukuka, bilimsel kriterlere ve çevre mevzuatına tam uyumlu şekilde verildiğini iki farklı mahkeme kararıyla da doğruladı. Marmaris İçmeler’de yer alan Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi, açılan ÇED iptali davasını kazandı. Mahkeme, projenin çevre mevzuatına uygun şekilde tasarlandığını ve gerekli tüm bilimsel-teknik değerlendirmelerin eksiksiz gerçekleştirildiğini belirledi.

ÇED raporunun iptali için başlatılan davalar çerçevesinde oluşturulan yeni bilirkişi heyeti, projenin bilimsel ve teknik esaslara uyumunu net bir şekilde vurgulayan bir rapor sundu. Mahkeme, bilirkişi raporu ve dosyadaki tüm belge bilgileri doğrultusunda; projenin çevreye olası etkilerinin kapsamlı olarak değerlendirildiğini, geçerli mevzuata uygun gerekli önlemlerin belirlendiğini ve ÇED raporunun yeterli olduğunu tespit ederek, 2025/490 sayılı kararıyla davayı ikinci kez reddetti. Bunun yanı sıra, aynı ÇED kararına karşı farklı davacılardan açılan Muğla 3. İdare Mahkemesi 2024/847 Esas numaralı dosyada da mahkeme, 2025/751 sayılı kararla davayı reddetti.

Bu kararlarla birlikte, projenin bulunduğu alanın “Kontrollü Kullanım Bölgesi” statüsünde bulunması ve yapılaşma hakkının ilgili mevzuatlara uygun şekilde tanımlandığı gözlemleniyor. Bağımsız bilirkişi heyetleri ve mahkeme tarafından gerçekleştirilen yerinde keşif ve teknik incelemeler sonucunda, projenin doğaya zarar vermeyeceği açık bir şekilde ortaya kondu. Kullanılan proje sistemlerinin çevresi koruyacak şekilde planlanması, bilimsel raporlarla belgelenmiş durumda. Projenin, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarından gerekli izinleri alarak, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun biçimde şekillendirildiği ifade edildi.

Projeyi hayata geçiren Kızılbük GYO, süreç başlangıcından beri tüm çevresel ve hukuki gereklilikleri yerine getirme kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Yapılan açıklamada “Bilimsel ve hukuki gerçekliklerden uzak, kasıtlı biçimde kamuoyuna çevre hassasiyeti üzerinden yansıtılan bazı iddiaların, mahkeme kararlarıyla geçersizliği tescillendi. Bu kararlar, gerçek çevre mücadelesiyle ilgisi olmayan ve yatırım karşıtı söylemleri temel alan girişimlerin hukuk önünde geçerliği olmadığını bir kez daha gösterdi” denildi.