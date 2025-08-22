Kızılcahamam’da Otobüs Yangını Meydana Geldi

OTOBÜS YANGINI KIZILCAHAMAM’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay-İstanbul seferi yapan 31 AJC 145 plakalı otobüs, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Kızılcahamam ilçesi Yakakaya mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoför, yangını fark ederek otobüsü emniyet şeridine çekti.

YOLCULAR GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİ

Otobüste bulunan 36 yolcu, yangın başladıktan sonra hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın esnasında yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durum oldu ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

YANAN OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yolcular, başka bir otobüsle yolculuklarına devam ederken, yangından dolayı zarar gören otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay, ilçedeki yolcu taşımacılığı için dikkati artıran bir durum oluşturdu.