Kızılcaköy Bembeyaz Hale Geldi

KIZILCAKÖY’DE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Aydın’a bağlı Kızılcaköy, kapsamlı bir badana işlemi ile tamamen yenilendi. Yeni görünümüyle köy, pırıl pırıl beyaza büründü. Etkinlikte mahalle sakinleri de öncülük ederek, köylü kadınlar fırçalarını alıp, öncelikle köy meydanındaki kıraathaneler ve evler beyaza boyandı.

Her hafta sonu gerçekleştirilen üretici pazarının kurulduğu köy, bu yeni haliyle adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Kızılcaköy, artık hem görsel hem de sosyal olarak daha canlı bir atmosfere sahip.