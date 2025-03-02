Kızılcık Şerbeti 91. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin merakla beklenen 91. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Bu yeni fragman, izleyicileri tekrar ekran başında tutacak sahnelerle dolu. Kızılcık Şerbeti’nin fragmanı ile birlikte, dizinin gidişatı hakkında da bazı ipuçları ortaya çıkıyor. Peki, “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni bölüm fragmanı artık yayınlandı mı?

BÖLÜM TARİHİ VE SAATİ

“Kızılcık Şerbeti”nin yeni bölümü, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Abdullah ve Işıl’ın ilişkisinin ortaya çıkması şans eseri kıyıdan dönmüştür. Doğa, yeni eviyle yeni bir hayata başladığını düşünse de, şımarıklığı günden güne artmaya devam ediyor ve bu durum çevresindekilerin dikkatini çekiyor. Fatih, harcamaların abartılı şekilde yükselmesinden rahatsız olmaktadır.

Kıvılcım, annesinin hastalığıyla ilgilenirken Ömer’i ihmal etmemeye gayret ediyor. Firaz’ın yeni kız arkadaşını beğenen Asude, bu ilişkinin en büyük destekçisi olacak. Sevtap ve Haluk’un arkadaşlığı günlük ilişkilerinde gelişiyor. Ancak Mustafa’nın Meri ile yaptığı baş başa sohbetler, Nilay’ı rahatsız ediyor ve bu durumu dile getiriyor. Nursema ve İlhami’nin otelde gerçekleşecek nişan töreni ise beklenmedik bir şekilde sonuçlanacak. Kızılcık Şerbeti 91. bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.