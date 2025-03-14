Kızılcık Şerbeti 92. Bölüm İzle!

DİZİNİN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, dram türündeki Türk televizyon dizisi, Gold Film tarafından üretiliyor. İlk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan dizinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç üstleniyor, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizi, 92. bölüm tek parça full HD izleme imkanı sunuyor ve izleyiciler son bölümü merakla araştırıyor.

HEYECAN DOLU GÜNCEL OLAYLAR

Abdullah, Nursema’nın evden kaçışına öfkeyle karşılık verirken, Nilay ve Meri arasındaki gerginliğin artacağı sinyalleri geliyor. Nursema ve Firaz’ın birlikte kaçması, izleyicilerde soru işaretleri yaratıyor. Aynı zamanda Kıvılcım, Doğa’nın kendisine daha fazla özen göstermesini istiyor. Tanıtımda Kıvılcım’ın Abdullah ile Işıl’ın yakınlaşmasına tanıklık etmesi, yeni bölümle ilgili merakı artırıyor.

KARAKTERLERİN HAYATI

Kıvılcım, iyi eğitimli, modern ve realist bir kadındır. Eşinden boşandıktan sonra ayakta kalmayı başarmış, iki kızını da kendi inandığı değerler doğrultusunda büyütmüştür. Küçük kızı Çimen, liseye devam etmektedir, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek arzusu, çocuklarının başarılı ve mutlu bir hayat sürmesidir.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi önemli oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, Show TV platformlarından izlenebilir. Diziye, televizyonun yanı sıra Show TV’nin resmi web sitesi üzerinden de erişim sağlanabiliyor.