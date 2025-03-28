Kızılcık Şerbeti 94. Bölüm Canlı İzle

DİZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kızılcık Şerbeti, Hakan Kırvavaç’ın yönettiği ve Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı, Gold Film imzalı Türk drama dizisidir. İlk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Şu anda diziyi, Show TV’nin canlı yayınından ya da resmi web sitesi üzerinden izleme imkanı mevcut.

SON BÖLÜMDE YAŞANAN GELİŞMELER

Dizinin 94. bölüm tanıtımında, Abdullah’ın Işıl ile olan gizli ilişkisinin Nilay tarafından öğrenilmesi sonrası Pembe’ye bu durumu anlatıp anlatmayacağına dair merak uyandırıyor. Ayrıca Ömer’in Abdullah’a yönelik “oteli gitmene gerek yok” şeklindeki uyarıları dikkat çekiyor. Abdullah ve Işıl’ın birlikte yeni bir evde yaşama planları da tanıtımda ortaya çıkıyor. Asude’nin Nursema ve Firaz’ı evinde ağırlaması, Fatih ve Kıvılcım’ın harcamalar konusunda Doğa’yı uyarması dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor. Tanıtımın finalinde ise hamile olan Kıvılcım’ın yaşadığı kan kaybı izleyicilerin belleklerinde yer ediyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDEKİ SÜRPRİZLER

93. bölümde Kıvılcım, Abdullah ve Işıl’ın ilişkisini öğrendikten sonra büyük bir sıkıntı içine girmiştir. Kıvılcım, Işıl ile konuşarak bu yanlış ilişkiden dönmesini sağlamaya çalışıyor fakat Işıl, Kıvılcım’ın sözlerine kulak asacak gibi görünmüyor. Asude’nin kapısını çalan Firaz ve Nursema, kabul edilmiyor. Parasız kalan ikiliye Doğa yardım eli uzatıyor ve onları Kıvılcım’ın evine yönlendiriyor. Ancak Kıvılcım’ın evine aldıkları durum, aile arasında çatışmalara neden oluyor. Doğa’nın zenginlik takıntısı da Fatih’i giderek daha fazla rahatsız ediyor. Kıvılcım’a olan ilişkisini açıklayan Işıl, amacına ulaşamayarak olayı gizli tutmayı başarıyor. Ancak Nilay, bir telefon görüşmesi sonucunda durumu öğreniyor ve bu bilgi herkesin hayatını değiştirecek bir sürece yol açıyor.

KARAKTERLERİN DİNAMİKLERİ

Kıvılcım karakteri, yüksek eğitim seviyesine sahip, modern bir kadın olarak öne çıkıyor. Boşandıktan sonra iki kızını da güçlü bir şekilde yetiştirmeyi başarmıştır. Küçük kızı Çimen, lise eğitimine devam ederken, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumakta. Kıvılcım’ın en büyük isteği, çocuklarının gelecekte başarılı ve mutlu bireyler olmaları. Dizi, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi oyuncularla zenginleşiyor. Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV platformlarından izleme fırsatını yakalayabilirsiniz.