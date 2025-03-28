Kızılcık Şerbeti 94. Bölüm İzleme Rehberi

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HAKKINDA

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı bir Türk televizyon dizisidir. İlk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan dizinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç üstleniyor, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizi, dram türünde olup, izleyicilere derin bir hikaye sunuyor.

Son yayınlanan tanıtımda, Abdullah’ın Işıl ile gizli ilişkisini öğrenen Nilay’ın, Pembe’ye gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak ediliyor. Bunun yanı sıra Ömer’in, Abdullah’ı otele gitmene gerek yok diyerek uyardığı görülüyor. Tanıtımda Abdullah’ın Işıl ile yeni bir evde birlikte yaşama planlarının yapıldığı da gözler önüne seriliyor. Asude, Nursema ve Firaz’ı evinde ağırlayarak onlara son bir şans verdiğini açıkça belirtirken, Fatih ve Kıvılcım’ın harcama konusunda Doğa’yı uyarmaları dikkat çekiyor.

Tanıtımın final kısmında, hamile olan Kıvılcım’ın yaşadığı kan kaybı, izleyicileri derinden etkileyen bir sahne oluyor. Abdullah, Nursema’nın evden kaçmasına öfkelenirken, Nilay’ın Meri ile olan dostluğunun zorlu bir sınavdan geçeceği sinyalleri veriliyor. Nursema ve Firaz’ın beraber kaçması heyecan yaratırken, Kıvılcım ise Doğa’dan kendisine çeki düzen vermesini bekliyor. Tanıtımın sona erdiği nokta, Kıvılcım’ın Abdullah ile Işıl’ın yakınlaşmasını görmesiyle birlikte yeni bölüm için merakları artırıyor.

Kıvılcım (Evrim Alasya), iyi eğitimli, modern ve realist bir kadın olarak öne çıkıyor. Eşinden boşandıktan sonra güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başaran Kıvılcım, iki kızını da inandığı değerlere göre yetiştiriyor. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) liseye devam ederken, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) üniversitede diş hekimliği okumakta. Kıvılcım’ın en büyük arzusu, çocuklarının gelecekte başarılı ve mutlu olmalarını görmek.

Kızılcık Şerbeti’ni Show TV platformlarından izlemek mümkün. Diziyi televizyondan takip edebileceğiniz gibi, Show TV’nin resmi web sitesi üzerinden de online olarak erişim sağlayabilirsiniz.