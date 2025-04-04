Kızılcık Şerbeti 95. Bölüm Detayları

DİZİ HAKKINDA KISACA

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, her hafta reytinglerde zirveye oynuyor. Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle aile içi ilişkiler ve toplumsal sorunları ele alışıyla dikkat çekiyor. Bu akşam, 4 Nisan 2025’te Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü var mı?

YENİ BÖLÜM DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, 95. bölümü ile 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00’de Show TV ekranlarından izleyici ile buluşacak. Bu bölümde, Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, Abdullah tarafından korkutulmasına rağmen bu sırla nasıl başa çıkacağını bilemez. Konuyu yalnızca Zülkar ve Sevtap ile paylaşırken, Pembe’ye henüz anlatmaya hazır değildir. Evde ise Abdullah ile Nilay arasında büyük bir gerilim yaşanacak.

OLAYLARIN GELİŞİMİ

Firaz ve Nursema, Kıvılcım’ın evine sığınmak zorunda kalır. Kıvılcım, olayın daha fazla büyümemesi için Ömer’den yardım ister. Ancak, onların Kıvılcım’ın yanında olduğunu öğrenen Asude, duruma müdahale eder ve Nursema ile Firaz’ı yanına aldırır. Harcamaları abarttığı için Fatih tarafından veto yiyen Doğa’nın başı bu nedenle büyük bir belaya girer. Kıvılcım ve Ömer’in ilişkisi mutluyken, Kıvılcım’ın hamileliği ile ilgili yaşanan bir sorun ikisini de derin bir üzüntüye sokar.