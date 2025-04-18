Kızılcık Şerbeti Dizi, 2022’de Yayımlandı

DİZİ HAKKINDA KISACA

Kızılcık Şerbeti, Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, 20 Ekim 2022 tarihinde ilk bölümü yayınlanan, Hakan Kırvavaç’ın yönettiği ve Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı bir dram dizisidir. Dizi, Türk televizyon dünyasında sıkça izlenen yapımlardan biri haline gelmiştir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 97. bölüm için izleyiciler merakla bekliyor. Nursema’nın annesinin yüzüğünü takması, duygu dolu anların yaşanmasına sebep oluyor. Diğer yandan Işıl’ı gören Nursema’nın verdiği tepkiler dikkat çekiyor. Işıl bu bölümde Kıvılcım’a dert yanarken, Abdullah ise onun yanında bulunmayı ihmal etmiyor. Dizinin tanıtımında, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyalleri veriliyor. Özellikle Ömer’in abisinin yanında destekçi olması önem taşırken, Mustafa’nın “Annem ölmedi, öldürüldü” şeklindeki sözleri, yeni bölümde yaşanacak olaylara olan ilgiyi artırıyor.

GEÇMİŞ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kızılcık Şerbeti’nin 96. bölümünde, Abdullah’ın Pembe’yi bir kez daha aldattığını öğrenmesi sonrasında, Pembe intikamını almak için Işıl’ı herkesin önünde rezil ediyor. Abdullah, sevgilisinin yanında kalmayı tercih ederken, Pembe çocuklarının yanında Abdullah’dan boşanmak istemediğini gösteriyor. Ancak onun aklındaki plan bambaşka. Nilay ve Zülkar’ın yardımıyla kalp krizi geçirmiş gibi yaparak Abdullah’ın eve dönmesini sağlıyor. Bu durum, Nursema ile de barışmasına yol açıyor. Pembe’nin gövde gösterisi yapacağı oteldeki kutlama, her şeyi karmaşık bir hale getirecek ve tüm karakterlerin geri dönülemez bir yola girmesine neden olacak.

KARAKTERLER HAKKINDA

Kıvılcım (Evrim Alasya), iyi eğitimli, modern bir kadın olarak dikkat çekiyor. Eşinden boşandıktan sonra çocuklarına değerleri doğrultusunda iyi bir eğitim vermeye çalışıyor. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam ederken, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) üniversitede diş hekimliği okuyor. Kıvılcım’ın en büyük dileği, çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmek. Kızılcık Şerbeti, Show TV platformlarından izlenebilir ve her bölümü televizyon veya Show TV’nin resmi web sitesi üzerinden takip edilebilir.