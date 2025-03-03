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Kızılcık Şerbeti Dizisinde İlginç Hata

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REYTİNG REKORTMENİ DİZİDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Show TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisinde, Nilay karakteri dizinin başındaki dakikalarında Pembe’nin odasına girdi. Nilay’ın sağ kolundaki askı seyircilerin gözünden kaçmadı. O sahnede, annesiyle yaşadığı problemler üzerine Pembe ile bir sohbet gerçekleştiriyordu. “Bizim ailemizde bu durumlar hoş karşılanmaz” cümlesiyle Pembe, Nilay’a bir mesaj iletiyordu.

KOLUNDAN ASKI ÇIKTIĞI AN

Nilay’ın Pembe ile olan konuşmasının ardından odadan çıkmasıyla birlikte, geniş açıdan çekilen sahnede kolundaki askının aniden ortada olmadığı gözlemlandı. Bu detay, izleyicilerin dikkatini çekti ve dizi hakkında farklı yorumlara yol açtı.

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