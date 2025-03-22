Kızılcık Şerbeti Dizisinde Şok Eden Gelişme

CUMA AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Cuma akşamlarının olmazsa olmazı haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı ve akıllarda yer edecek sahneler sunuyor. Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, olayların giderek çığır açmasına neden oluyor.

Show TV’nin reyting rekortmeni olan Kızılcık Şerbeti, son bölümünün ardından her hafta olduğu gibi yeni olaylara zemin hazırlıyor. Dizi, son bölümüyle yine herkesin nefesini keserken, Nursema ve Firaz’ın aniden yaşadığı kaçış, iki aileyi derinden etkiliyor. Aynı zamanda Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi giderek daha fazla ön plana çıkıyor.