Gündem

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Şok Eden Gelişme

kizilcik-serbeti-dizisinde-sok-eden-gelisme

CUMA AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Cuma akşamlarının olmazsa olmazı haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı ve akıllarda yer edecek sahneler sunuyor. Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, olayların giderek çığır açmasına neden oluyor.

Show TV’nin reyting rekortmeni olan Kızılcık Şerbeti, son bölümünün ardından her hafta olduğu gibi yeni olaylara zemin hazırlıyor. Dizi, son bölümüyle yine herkesin nefesini keserken, Nursema ve Firaz’ın aniden yaşadığı kaçış, iki aileyi derinden etkiliyor. Aynı zamanda Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi giderek daha fazla ön plana çıkıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Arka Sokaklar Dizisinde Tepki Çeken Detaylar

Arka Sokaklar dizisi 706. bölümü ile izleyicileri şaşırttı, ardından önemli gelişmeler meydana geldi. Yeni bölümle ilgili tüm ayrıntılar merakla bekleniyor.
Flaş

Altay Bayındır Manchester’dan Ayrılıyor mu?

Manchester United, yıldız kaleci Altay Bayındır'la ilgili flaş bir gelişme yaşadı. Uzun zamandır beklenen sorunun yanıtı, şok edici bir detayla ortaya çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.