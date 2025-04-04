Kızılcık Şerbeti, Gold Film Yapımı Bir Dizidir

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 95. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Gold Film yapımı Kızılcık Şerbeti dizisi, 20 Ekim 2022’de başladığı ekran yolculuğuna dram dolu sahnelerle devam ediyor. Hakan Kırvavaç’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı dizi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

PEMBE’NİN İNTİKAM PLANI ORTAYA ÇIKIYOR

Yeni bölüm tanıtımında Ömer ve Kıvılcım’ın bebekleriyle ilgili güzel habere sevinmesi dikkat çekerken, Pembe’nin Abdullah ve Işıl’dan aldığı intikam tüm aileyi sarsıyor. Pembe’nin otelde düzenlediği yemekte gerçekleri ortaya dökmesi ve Abdullah’a attığı tokatla Işıl’ı rezil etmesi, izleyicilerde büyük heyecan yaratıyor.

NİLAY’IN ÖĞRENDİĞİ SIR VE AİLE İÇİ GERİLİM

95. bölümde Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, bu bilgiyi nasıl taşıyacağını bilemiyor. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap’la paylaşan Nilay, Pembe’ye söylemeye hazır değil. Bu durum evde Abdullah ile Nilay arasında büyük bir gerilime yol açıyor.

FİRAZ VE NURSEMA’NIN SIĞINMA ÇABASI

Firaz ve Nursema, Kıvılcım’ın evine sığınmak zorunda kalıyor. Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer’den yardım istese de, Asude duruma el koyuyor ve Nursema ile Firaz’ı yanına alıyor.

DOĞA’NIN KREDİ SORUNLARI

Fatih tarafından harcamaları abarttığı gerekçesiyle veto yiyen Doğa, kredi çekmek zorunda kalıyor. Ancak bu karar onun başına yeni sorunlar açıyor.

KIVILCIM VE ÖMER’İN ÜZÜCÜ HABERİ

Kıvılcım ve Ömer’in ilişkisi yolunda giderken, Kıvılcım’ın hamileliğiyle ilgili yaşadıkları sorun ikisini de derinden üzüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

İyi eğitimli ve modern bir kadın olan Kıvılcım’ı Evrim Alasya canlandırırken, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi başarılı oyuncular da diziye hayat veriyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü 4 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Diziyi Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.