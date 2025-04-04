Kızılcık Şerbeti, Gold Film Yapımı Bir Dizidir

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 95. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 20 Ekim 2022’de başlayan ve dram türünde izleyiciyle buluşan bir yapım. Hakan Kırvavaç’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Melis Civelek yazıyor. Dizinin 95. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek nitelikte.

PEMBE’NİN İNTİKAM PLANI VE AİLEDE GERGİNLİK

Yayınlanan tanıtımda, Ömer ve Kıvılcım’ın bebek haberine sevindiği görülürken, Pembe’nin Abdullah ve Işıl’dan aldığı intikam dikkat çekiyor. Otelde düzenlediği yemekle gerçekleri ortaya döken Pembe, Abdullah’a attığı tokatla Işıl’ı tüm aile önünde rezil ediyor. Bu sahne, yeni bölüme dair merakı artırıyor.

ABDULLAH’IN SIRRI VE NİLAY’İN İÇ ÇATIŞMASI

95. bölümde, Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, bu bilgiyi nasıl yöneteceğini bilemiyor. Abdullah tarafından korkutulsa da, konuyu sadece Zülkar ve Sevtap’la paylaşıyor. Pembe’ye söylemeye hazır olmayan Nilay ile Abdullah arasında evde büyük bir gerilim yaşanıyor.

FİRAZ VE NURSEMA’NIN SIĞINMA ÇABASI

Firaz ve Nursema, Kıvılcım’ın evine sığınıyor. Kıvılcım, olayın büyümemesi için Ömer’den yardım istiyor. Ancak Asude, ikilinin Kıvılcım’ın yanında olduğunu öğrenince konuya el koyuyor ve Nursema ile Firaz’ı yanına aldırıyor.

DOĞA’NIN KREDİ SORUNU VE MALİ KRİZ

Harcamaları abarttığı için Fatih tarafından veto yiyen Doğa, kredi çekmek zorunda kalıyor. Bu karar, onun başına büyük belalar açıyor. Üniversitede diş hekimliği okuyan Doğa’nın yaşadığı mali kriz, aile içinde yeni sorunlara yol açıyor.

KIVILCIM VE ÖMER’İN HAMİLELİK ENDİŞESİ

Kıvılcım ve Ömer’in ilişkisi düzene girmişken, hamilelikle ilgili yaşanan bir sorun ikisini de derinden üzüyor. İki kızını modern değerlerle yetiştiren Kıvılcım’ın en büyük isteği, çocuklarının mutlu ve başarılı olması.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN OYUNCU KADROSU VE YAYIN BİLGİLERİ

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü, 4 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de yayınlanacak. Diziyi Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.