Kızılcık Şerbeti, Gold Film Yapımı Bir Dizidir. Elif Melda Yılmaz, Beril Rolüyle Dizide Yer Alıyor

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE YENİ BİR OYUNCU KATILDI

Kızılcık Şerbeti, Gold Film yapımı olan ve ilk kez 20 Ekim 2022’de izleyiciyle buluşan bir dram dizisi. Hakan Kırvavaç’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu Melis Civelek’e ait.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtım fragmanında Doğa’nın Fatih’e duyduğu güvenin ardından pişmanlık yaşadığı görülüyor. Kıvılcım’ın Doğa’ya bir uyarıda bulunduğu sahneler dikkat çekerken, Abdullah ile Fatih arasında gerilim yükseliyor. Görkem’in Fatih’e affedici sözler söylemesi izleyenleri şaşırtıyor. Nursema, Asude’den Firaz’ın hisselerini satarak kaçtığını öğrenirken, Sevtap Nilay’a köşke alındığı için teşekkür ediyor. Kıvılcım’ın Ömer’e Cemal’in takıntılı olduğunu söylediği sahneler ve Fatih’in Doğa’nın kapısına gelmesiyle yaşanacaklar merak uyandırıyor.

ELİF MELDA YILMAZ KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNDA

Dizinin yeni bölümünde Beril karakteriyle Elif Melda Yılmaz izleyici karşısına çıkıyor. Yılmaz, 7 Kasım 1977’de Eskişehir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra müzik, halk dansları ve radyo programcılığı alanlarında profesyonel çalışmalar yaptı.

ELİF MELDA YILMAZ’IN KARİYER BAŞARILARI

2000 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Yılmaz, aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kurucu oyuncuları arasında yer aldı. 2013’te Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından “Yılın Kadın Sanatçısı” ve “Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödüllerine layık görüldü.